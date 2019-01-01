بيانات أمريكية تدخل النفط المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة ببيانات تظهر انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت جرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 63.21 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1%، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% أيضا إلى 56.78 دولار للبرميل.



وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي حسب إدارة معلومات الطاقة الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.



وهبطت المخزونات بنسبة أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية خاما أقل ومعالجتها نفطا أقل بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ويدل ذلك على أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات ترجح تراجع الاقتصاد الأمريكي.