الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، مقتدية بمكاسب البورصة الأمريكية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعارالفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 بالمائة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة لأن الأسواق المالية الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمائة إلى 1589.78 نقطة، وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467.



ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر 2011.



وقفز العجز التجاري الأمريكي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء.



جاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثماراتالشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.



وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيريةأكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضا إزاء الأثر المحتمل على الين.



وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية"المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى."



وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 بالمائة في مؤشرتكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر 2018.



وصعدت أسهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 1.7 بالمائة وكواساكي كايسن 3.7 بالمائة.

