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عالم

بوتين يتوجه إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:12 ص
جريدة الدستور
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يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، حيث من المتوقع أن يتم خلال اللقاء التباحث بشأن القضايا العالمية والعلاقات الكاثوليكية الأرثوذكسية.

وسيكون هذا اللقاء هو الثالث بين بوتين والبابا فرنسيس بعد لقاءين في 2013 و2015.

وصرح باولو بيتسي، رئيس الأساقفة الكاثوليك في موسكو، بأنه من المرجح أن يبحث الزعيمان جهود إرساء السلام في العالم ومكافحة التغير المناخي.

وقال بيتسي لإذاعة الفاتيكان:"يمكنني أن أتخيل أن قضايا محل اهتمام البابا، مثل السلام وحماية وطننا المشترك، ستكون على الأرجح ضمن جدول أعمال المشاورات".

كما أن من بين القضايا محل الاهتمام المشترك بين موسكو والفاتيكان جهود البابا فرنسيس لتحسين العلاقات المتوترة تاريخيا بين المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس.

ولدى البابا هدف منذ زمن طويل وهو القيام بزيارة تاريخية لموسكو، إلا أن بيتسي يرى أن الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا ليست مستعدة بعد لمثل هذه الخطوة.

وقال بيتسي:"من المستبعد أن يقوم الرئيس الروسي بدعوة البابا من تلقاء نفسه دون دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وخلال تواجده في روما، من المقرر أن يلتقي بوتين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا مع كونتي.
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