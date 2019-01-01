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أوتو

"هوندا" تستعد لغزو الأسواق بسيارة كهربائية أنيقة ومتطورة

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:11 ص
جريدة الدستور
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تستعد شركة "هوندا" اليابانية لطرح سيارة كهربائية متطورة، قد تصبح المنافس الأول لسيارات "تسلا" الشهيرة.

وستأتي هذه المركبة بهيكل غاية في الأناقة بطول 3.9 م، محيطه وسقفه مصنوعان من الزجاج الشفاف لإعطاء الركاب شعورا بالراحة وتمكينهم من الاستمتاع بالمناظر المحيطة.

والمميز في هذه السيارة أيضا هي أبوابها التي تفتح إلى الخلف، من دون قبضات تقليدية، تعوضها حساسات تستشعر بصمات الأصابع وتفتح وتغلق بسهولة وأمان، كما خلت تلك الأبواب من المرايا الجانبية لتستبدل بكاميرات تظهر محيط السيارة بشكل أوضح.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بمحرك كهربائي بعزم 150 حصانا، وبطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة تزيد عن 200 كلم بالشحنة الواحدة، حيث يمكن شحن 80% من سعتها في غضون 40 دقيقة فقط.

أما من الداخل فتتسع قمرة هذه المركبة لـ 4 ركاب، وسيكون بالإمكان طي الصف الخلفي من المقاعد لتوسيع حجم صندوق السيارة.
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