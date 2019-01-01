روسيا: الغواصة التى اشتعلت فيها النيران تعمل بالطاقة النووية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الخميس إن الغواصة العسكرية الروسية التي اشتعلت بها النيران هذا الأسبوع كانت تعمل بالطاقة النووية.



وفي تعليقات نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أخبر شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بأن الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحارا نجم عن حريق في مقصورة البطارية وأن المفاعل النووي الموجود على متن السفينة كان معزولا تماما.