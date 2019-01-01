ارتفاع معدل التضخم فى هولندا خلال الشهر الماضى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا خلال يونيو الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.



وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.7%، مقابل 2.4% خلال مايو الماضي.



وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 2.7% مقابل 2.3% خلال الشهر السابق.



جاء ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي نتيجة ارتفاع تكاليف السفر الجوي والرحلات السياحية في الخارج وارتفاع أسعار الخدمات أثناء العطلات الرسمية خلال الشهر الماضي.