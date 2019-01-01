ماليزيا تتعهد بغلق المصانع غير القانونية بسبب التلوث

تعهدت وزيرة البيئة الماليزية يو بي ين بإغلاق المصانع غير القانونية في ولاية باسير جودانج بجنوب البلاد، وذلك عقب انتشار حالة من الذعر الأسبوع الماضي جراء ظهور أعراض على العشرات من الطلاب بسبب التلوث الكيميائي.



وكانت صدرت أوامر بإغلاق 111 مدرسة وحضانة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام في يونيو الماضي، عقب نقل أطفال مدراس ومدرسين للمستشفى، بعدما عانوا من صعوبة في التنفس وقيء وغثيان.



وقالت الوزيرة أمام البرلمان اليوم الخميس، في تعليقات نشرتها وكالة برناما الماليزية للأنباء: أطالب أعضاء البرلمان ومواطني باسير جودانج بإبلاغ وزارة البيئة عن أي معلومات لديهم عن وجود مصانع غير قانونية، ونحن سوف نقوم بإغلاق ذلك المصنع.



وقد ظهرت مخاوف من أن هذه الواقعة تشبه واقعة أخرى حدثت في مارس الماضي، عندما تم نقل الآلاف من السكان للمستشفى عقب استنشاقهم أبخرة ناجمة عن تخلص مصنع مجاور من مواد كيماوية.