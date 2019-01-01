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عالم

الأردن.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز بمطعم فى الأردن

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توفي شخصان وأصيب آخران إثر تسرب غاز داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد في الأردن، بحسب إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت الإدارة إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب الغاز ما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما إصابته بالغة.

وأضافت أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.

يأتي هذا فيما يعتقد أن أزمة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة في العالم قد تكون سببا في تسربات الغاز، حيث اجتاحت العالم موجات حارة أسفرت عن مقتل العديد من الحيوانات.
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