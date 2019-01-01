مصرع 26 صيادًا قبالة سواحل هندوراس

لقي 26 صيادًا على الأقلّ مصرعهم في غرق زورقهم قبالة الساحل الشرقي لهندوراس المطلّ على البحر الكاريبي.



وقال المتحدّث باسم الجيش الكابتن خوسيه ميزا: "هناك 47 ناجيًا و26 قتيلًا"، مشيرًا إلى أنّ هذه الأرقام مصدرها سلاح البحرية في الكاريبي قبالة سواحل موسكويتا حيث غرق الزورق حسب وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.



وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن السفينة "واللي" أبحرت من ميناء "غراسياس آ ديوس" إثر افتتاح موسم صيد الكركند الصخري ولكنّها غرقت لأسباب لا تزال مجهولة بالقرب من جزيرة كايو غوردا على بعد حوالي 30 أو 40 ميلًا بحريًا من رأس "غراسياس آ ديوس".



من جهتها أفادت وسائل إعلام هندوراسية بأن قبطان الزورق قضى غرقًا في الحادث لكن بعد أن أطلق نداء استغاثة.



وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات غرق الزورقين.