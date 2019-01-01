معارض قطرى: والدة تميم هى سبب تدهور التعليم فى الدوحة

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، اليوم الخميس، إن تدخلات موزة المسند في التعليم في قطر تسبب في تدهور مجال التعليم القطري، وذلك ليس رأيي بل رأي التربويين القطريين، وكان هدفها هو صورة التعليم في الغرب وليس جودة التعليم لأنها تفتقد للخبرة ولا تتبع نصائح أهل الخبرة.



وفي سياق متصل تعاني قبيلة الغفران من ضياع حقوقها وعدم حصولها على الجنسية القطرية بتعنت من نظام تميم بن حمد، في حين أن والدة تميم هي كويتية الجنسية أي أنها مزودجة الجنسية ولكن قطر لم تسقط عنها الجنسية القطرية لأنها والدة تميم وفقط.



يذكر أن النظام القطري يمنع ازداوجية الجنسية ويتحجج بهذا المبدأ لإسقاط جنسيات قبيلة الغفران، غافلًا عن أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن والد الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير القطري تميم بن حمد مزودج الجنسية.