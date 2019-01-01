معارض قطرى: نظام الحمدين تبرع بنصف مليار دولار لحزب الله

قال المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني اليوم الخميس عبر حسابه على موقع تويتر، إن ايران عجزت عن تمويل ذراعها حزب الله بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وبناءً عليه تبرع تنظيم الحمدين الإرهابي أمام الملأ إلى حزب الله في لبنان بنصف مليار دولار.



وأضاف آل ثاني، أن الابتزاز الإيراني لـ قطر مستمر ورغبة قطر في تدمير المنطقة مستمرة، ونحن نطالب بتحرك دولي ضد إرهاب عصابة الدوحة.



يذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت على إيران العديد من العقوبات الاقتصادية، كان آخرها هو وقف الدول التي تستورد النفط من إيران عن استيراد النفط والبحث عن دول بديلة وإلا تعرضت هذه الدول لعقوبات اقتصادية.

