قادة مستوطنات غلاف غزة يقاطعون زيارة نتنياهو

أعلن مسؤولون في مستوطنات غلاف قطاع غزة، عن مقاطعة زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والالتقاء به بعد أن دعا 20 مسؤولًا منهم للقائه لدى وصوله الغلاف.



وبحسب قناة 13 العبرية، فإن قادة المستوطنات رفضوا لقاء نتنياهو وقاطعوا زيارته لأسباب تتعلق بسلوك الحكومة بشأن الوضع في الغلاف.



وقالوا في تصريح للقناة العبرية إن "الوضع والحقائق والاحتياجات في غلاف غزة مختلفة، إذا لم يفهم رئيس الوزراء هذا حتى الآن، فلدينا قلق عميق بشأن مدى إدراك الحكومة لما يحدث اليوم في الغلاف".







ويزور نتنياهو الغلاف مع قيادة الجيش، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماعا للكابنيت في مقر قيادة فرقة غزة.