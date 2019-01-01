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عالم

لبنان: مسألتان عالقتان بشأن محادثات الحدود مع إسرائيل

الخميس 04/يوليه/2019 - 07:28 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
وكالات
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان يصر على أن أي ترسيم لحدوده البحرية مع إسرائيل يجب ألا يتم إلا من خلال حزمة أوسع تشمل الحدود البرية أيضا وإن لبنان يريد ذلك كتابة.

لكن علي بزي‭‭‭ ‬‬‬عضو مجلس النواب نقل في تصريحات تلفزيونية عن بري قوله يوم الأربعاء، أمام أعضاء من كتلته البرلمانية، إنه لا تزال هناك مسألتان عالقتان وإنه يأمل في أن يتم حلهما.

وقال بحسب وكالة رويترز "الموضوع الأول له علاقة بضرورة إيراد مسألة التلازم (الحدود البرية والبحرية) خطيا. الموقف الأمريكي كان يتكلم شفاهية عن هذا الموضوع والكل يعلم موقف الرئيس بري تجاه هذا الأمر: نحن خطيا لا نثق بإسرائيل فكيف بالأحرى شفهيا".

وأضاف، نقلا عن بري، أن لبنان يريد كذلك أن ترعى الأمم المتحدة هذه المحادثات لا أن تستضيفها فحسب.

وذكر بيان صدر عن مكتب بري يوم الثلاثاء أن لبنان يريد أن يرعى ممثل الأمم المتحدة في لبنان هذه الاجتماعات حتى يفوت على العدو الإسرائيلي فرصة انتزاع الحقوق اللبنانية
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