الصين تطلق برنامجا لنشر 72 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء

أعلن معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن برنامج يخطط لإطلاق 72 قمرا صناعيا صغيرا لإنترنت الأشياء خلال السنوات الثلاث القادمة.



وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل شركة "كومسات" للأقمار الصناعية، ومقرها بكين، وهي شركة يمولها معهد شيآن للبصريات والميكانيكا الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.



وقد تم إرسال إجمالي ثمانية أقمار صناعية للاتصالات في إطار البرنامج إلى الفضاء في العام الماضي للاختبارات في المدار.



وتخطط الشركة لبدء الاستخدام التجاري للبرنامج في عام 2020 بإطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى، واستكمال النشر العالمي للـ 72 قمرا صناعيا على المدار الأرضي المنخفض بحلول نهاية عام 2022.



وقال مصدر من الأكاديمية الصينية للعلوم إن هذه الأقمار الصناعية سوف تخدم قطاعات مختلفة بما في ذلك حماية الحياة البرية وإنقاذ الطوارئ الميدانية ومراقبة المركبات والسفن وتعقب الخدمات اللوجستية.



وفي فبراير 2018، أطلقت الشركة القمر الصناعي يونج باينير 1، وهو قمر صناعي للأغراض التعليمية يوفر لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية تجارب مثل الاتصالات اللاسلكية والتصوير الفضائي.