شعبية مون تصل إلى أعلى مستوى لها فى 8 أشهر

بلغت نسبة تأييد الرئيس مون جيه إن، أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر تقريبا هذا الأسبوع على خلفية أول اجتماع على الإطلاق لزعماء الكوريتين والولايات المتحدة على الحدود بين الكوريتين وفقا لما أظهره استطلاع للرأي اليوم الخميس.



ووصلت نسبة شعبية مون إلى 52.4% هذا الأسبوع، بزيادة 4.8 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب كوريا على 1،506 أشخاص في جميع أنحاء البلاد. تم إجراء الاستطلاع من الاثنين إلى الأربعاء.



وسجلت شعبيته أعلى مستوى منذ الأسبوع الثاني من نوفمبر حينما بلغت 53.7%.



وتصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين في لحظة تاريخية يوم الأحد، كما التقيا بالرئيس مون معًا قبل إجراء محادثات فردية على الجانب الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.



وعزت مؤسسة جالوب زيادة شعبية الرئيس إلى اجتماع المنطقة المنزوعة السلاح حيث كانت شعبيته تتأرجح بين 40% وسط التباطؤ الاقتصادي.



وبلغ معدل التأييد للحزب الديمقراطي الحاكم 42.1% في هذا الأسبوع، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.



فيما بلغ معدل التأييد لحزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 28.2%، بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.



وكان الاستطلاع بهامش خطأ قدره 2.5 نقطة مئوية ومستوى ثقة 95%.