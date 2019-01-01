إطلاق سراح طالب أسترالى معتقل فى كوريا الشمالية

ذكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح الطالب أليك سيجلي من معتقل في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه "آمن وبصحة جيدة".



وكان الطالب 29 عاما وهو من مدينة بيرث ويعمل أيضا مرشدا سياحيا في كوريا الشمالية، قد انقطع الاتصال بينه وأسرته وأصدقاؤه منذ 24 يونيو الماضي.



وناقش موريسون اختفاء سيجلي مع قادة عالميين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان مطلع الأسبوع، وطلب من السويد المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.



يشار إلى أن أستراليا تجمعها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، لكن ليس لها سفارة هناك، وتقوم بأداء الأعمال القنصلية بمساعدة السفارة السويدية في بيونج يانج.



وقال موريسون للبرلمان: "نيابة عن الحكومة الأسترالية، أود أن أتقدم بأحر امتناني للسلطات السويدية لمساعدتها القيمة في تأمين إطلاق سراح أليك".