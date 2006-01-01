زلزال شدته 6.5 درجة يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الخميس أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.



ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو ترد تقارير فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إنه مركزه على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.



وتقع مدينة فانكوفر الكندية جنوب غرب ولاية كولومبيا البريطانية، وسميت على اسم القبطان جورج فانكوفر وتعد أكبر مدينة في ولاية كولمبيا البريطانية تعداد سكانها 2.180.737 نسمة حسب إحصاء 2006، وتشكل جزئا من تجمع حضري ضخم يشمل عدة مدن تسمى ب فانكوفر الكبرى.