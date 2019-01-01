6 قتلى ونحو 200 جريح فى إعصار بالصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس عن مقتل 6 أشخاص وجرح نحو 200 آخرين بعد مرور إعصار شديد في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق البلاد.



وقالت سلطات المدينة الواقعة في مقاطعة لياونينج في بيان لها عن الإعصار الذي ضرب البلاد إن رياحا بالغة القوة ضربت كايوان، واسفر عنها اقتلاع الأشجار وكذلك أعمدة الكهرباء كما أدت الى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار جدران.



جدير بالذكر أن مكتب السلامة العامة في المدينة كان قد أعلن على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي أن أكثر من 190 شخصا قد أصيبوا وجرحوا، وأنه نقل 43 منهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج.