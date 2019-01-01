"طفيلى" يتصدر مبيعات الأفلام الكورية المعروضة فى فيتنام

تصدر فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو، الأفلام الكورية الجنوبية التي تم عرضها في دور السينما في فيتنام، من حيث المبيعات.



قالت شركة "سي جاي إنترتينمنت" اليوم الخميس إن فيلم "طفيلي" حقق 1.95 مليون دولار في اليوم الأول من شهر يوليو الجاري في فيتنام بعد مرور 11 يوما فقط من عرضه في يوم 21 يونيو الماضي.



وتجاوزت مبيعات الفيلم مبيعات فيلم "قطار إلى بوسان" (1.86 مليون دولار) ليصبح أكبر الأفلام الكورية مبيعا في فيتنام.



وقال مسؤول في الشركة، إن "طفيلي" تغلب على منافسه الأمريكي "حكاية لعبة 4" الذي انطلق في نفس اليوم، وتصدر شباك التذاكر الفيتنامية في الأسبوع الأول من طرحه، مضيفا أن الفيلم يحافظ حاليا على ترتيبه الثاني حتى بعد مرور 13 يوما من عرضه.