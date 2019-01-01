37 مدينة صينية لديها نظام للمواصلات الحديدية

تملك 37 مدينة في البر الرئيسي الصيني نظاما للمواصلات الحديدية في طور الخدمة بطول إجمالي يبلغ 6126.82 كيلومتر، وفقا للجمعية الصينية لشبكات المترو.



وأشار تقرير من الجمعية إلى أن البلاد شهدت انطلاق 12 خطا للنقل الحديدي بطول 365.32 كيلومتر في النصف الأول من هذا العام.



بحلول نهاية يونيو، بات لدى 34 مدينة خطوط مترو حيث استقبلت مدينتا جينان ولانتشو أول خط مترو لكل منهما في النصف الأول من هذا العام.



يعتبر النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية مصطلحا شاملًا لأنظمة السكك الحديدية المحلية، والتي تشمل خطوط المترو وخطوط السكك الحديدية السريعة والترام.



من المتوقع أن تقوم الصين بتركيب أنظمة النقل بالسكك الحديدية في مدينتين أو ثلاث مدن أخرى في النصف الثاني من عام 2019، تغطي طولًا إضافيا يبلغ 600 كم، وفقًا لتقديرات الجمعية.