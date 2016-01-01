كندا تحقق فائضا تجاريا بقيمة 582 مليون دولار فى مايو

حققت كندا فائضا تجاريا قيمته 762 مليون دولار كندي (نحو 582 مليون دولار أمريكي) في مايو، وهو ثاني فائض منذ ديسمبر 2016، وفقا لمعلومات من دائرة الإحصاءات الكندية.



وجاء هذا الفائض غير المتوقع بعد عجز تجاري بلغ 1.1 مليون دولار كندي في إبريل.



وعزت دائرة الإحصاءات الكندية سبب هذا الفائض في مايو إلى زيادة الصادرات في مركبات المحركات والطائرات ومنتجات الطاقة.



لقد ارتفع مجموع الصادرات بـ4.6% ليبلغ رقما قياسيا هو 53.1 مليار دولار كندي في مايو، حيث حققت 9 من 11 قطاعا إنتاجيا زيادة. وعلى أساس سنوي، شهد مجموع الصادرات زيادة 8.6%. وفي مايو، ارتفعت صادرات غير الطاقة، 4.5%.



وارتفع مجموع الواردات بواحد بالمائة، ليبلغ 52.3 مليار دولار كندي في مايو، حيث شهدت 6 من 11 قطاعا إنتاجيا زيادة. وعلى أساس سنوي، شهد إجمالي الواردات زيادة 1.1%