إدارة ترامب تغير موقفها بشأن إضافة فقرة الجنسية لاستمارة التعداد السكانى

أُبلغت وزارة العدل الأمريكية بتغيير موقفها المتراجع عن إضافة سؤال عن الجنسية في استمارة التعداد السكاني بالولايات المتحدة العام المقبل، ومواصلة البحث عن طريق محتمل لإضافة هذا السؤال للاستمارة، والعمل في الوقت نفسه على مراعاة قرار المحكمة العليا القاضي بكبح هذه الخطوة بالوقت الحالي، وفقا لما تناقلته وسائل إعلامية.



وجاء هذا التغير بالموقف، بعد أن كتب ترامب على تويتر "نحن بالتأكيد نتحرك قدما، كما يتوجب علينا" حول سؤال الجنسية، ردا على تصريح وزارة العدل بأن الإدارة قد تخلت عن إضافة هذا السؤال في استمارة التعداد السكاني.



وكتب ترامب أيضا "التقارير الصحفية حول أن وزارة التجارة قد تراجعت عن مسعاها لوضع سؤال الجنسية بالاستمارة، غير صحيحة، أو، تم نقلها بصورة مغايرة، كاذبة!".



يذكر أن المحكمة العليا قضت في أواخر يونيو المنصرم، أن إدارة ترامب لم تقدم المبررات الكافية لإضافة سؤال الجنسية لاستمارة التعداد السكاني لعام 2020، وأعادت القضية مرة أخرى إلى وزارة التجارة، المسؤولة عن مكتب التعداد السكاني، وطلبت منها تقديم المزيد من المعلومات والمبررات.



ووافق مدير مكتب التعداد السكاني، ستيف دلنجهام، على الإدلاء بشهادة في هذه القضية، أمام لجنة المتابعة في مجلس النواب الأمريكي، في الـ24 من يوليو الحالي.



وكانت إدارة ترامب تخطط لسؤال كافة المشاركين بالتعداد السكاني للعام المقبل، سؤالا عن الجنسية، في خطوة تحصل للمرة الأولى منذ عام 1950، زاعمة (إدارة ترامب) بأن هذا السؤال ضروري لتفعيل قانون حقوق التصويت، ولكن معارضي إضافة هذا السؤال يقولون إن مثل هذه الخطوة ستقود إلى عملية إحصاء سكاني غير دقيقة، لأنها ستدفع المواطنين من أصول مهاجرة لعدم الإجابة على السؤال أو عدم المشاركة بالتعداد كليا.