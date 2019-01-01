مع اشتداد البرد.. نادى ريفر الأرجنتينى يفتح ملعبه للمشردين

فتح نادي ريفر بليت الأرجنتيني أبواب ملعبه مونومينتال لتوفير ملاذ للمشردين مع انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء بنصف الكرة الجنوبي وزيادة حدة الفقر جراء ركود اقتصادي يشهده ذلك البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.



وقال خوان كار مؤسس منظمة ريد سوليداريا، التي تساعد في تنسيق جمع التبرعات على تويتر، سوف تستمر حتى صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) سيحصل الناس في ملعب ريفر بليت على أغطية ومأوى".



وأضاف "نتضامن مع أولئك الذين يعيشون في الشوارع".



ونفذت المنظمة حملة تحت مسمى (كولد زيرو) لسبع سنوات لمساعدة المشردين في ساحة بلازا دي مايو بوسط بوينس أيرس.



وقال مارتن جيوفيو أحد أعضاء المنظمة "في لفتة رائعة فتح ملعب ريفر أبوابه ولهذا لن يموت الناس من البرد. سيحصل الناس على الطعام وسيجدون مكانا ينامون فيه".



وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من موجة برد وانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد التجمد خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن معدلات الفقر المتزايدة في الأرجنتين وعدد المشردين فيها.



وعُثر على رجل عمره 53 عاما ميتا قبل عدة أيام في مدينة بوينس أيرس بعد أن أمضي الليل بالشارع وذكرت تقارير أن أربعة آخرين لقوا حتفهم بوسط البلاد، بحسب منظمة ريد سوليداريا.