الإصابة تبعد البرازيلى "ويليان" عن نهائى كوبا أمريكا

خرج لاعب خط الوسط البرازيلي ويليان من حسابات منتخب بلاده في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل أمام منتخب بيرو في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.



وأوضح الاتحاد البرازيلي للعبة أن ويليان سيغيب عن المباراة المقررة يوم الأحد على استاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو لكنه سيظل في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه.



وكان اللاعب تعرض للإصابة بعد نزوله بديلا في مباراة الفريق أمام نظيره الأرجنتيني في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية المقامة بالبرازيل، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 2 صفر، لكنه ظل في الملعب حتى نهاية اللقاء نظرا لأن فريقه استنفد قبلها تبديلاته الثلاثة.



وكان تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي استدعى ويليان لقائمة الفريق في البطولة الحالية بعد إصابة زميله نيمار التي سبقت البطولة بأيام قليلة لكنه اعتمد على ويليان كلاعب بديل.