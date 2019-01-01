تشاينا إيسترن توفر تقنية التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة

ذكرت شركة تشاينا إيسترن للخطوط الجوية أن الشركة قد أدخلت بشكل شامل أجهزة التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة في مطارين مدنيين رئيسيين في بلدية شانجهاي.



وأوضحت الشركة أنه اعتبارا من يوليو، قامت شركة تشاينا إيسترن بتشغيل تقنية التعرف على ترددات الراديو في مطار شانجهاي هونجتشياو الدولي ومطار شانجهاي بودونج الدولي.



يذكر أن التقنية الجديدة تعد من بين التكنولوجيات الأكثر تقدما لإدارة الأمتعة في صناعة الطيران المدني العالمي. وبالمقارنة مع تكنولوجيا المسح الضوئي لبطاقات الأمتعة، توفر التقنية الجديدة للركاب خدمة أسرع وأكثر كفاءة.



وتسمح التكنولوجيا الجديدة للركاب الجويين بمتابعة المعلومات بشأن أمتعتهم في الوقت الحقيقي من خلال جهاز إلكتروني.



وسوف يقدم مطار بكين داشينج الدولي، المقرر أن يدخل حيز التشغيل في سبتمبر، بشكل شامل التقنية الجديدة لتتبع الأمتعة.