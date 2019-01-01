الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

توقعات خفض الفائدة تصعد بالأسهم الأمريكية

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:42 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
طباعة
صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية تدعم توقعات خفض الفائدة، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.32 % إلى 26850.09 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.4 % إلى 2979.8 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنسبة 0.5 % 8126.3 نقطة.

ودعم قطاعا المرافق والسلع الاستهلاكية مكاسب المؤشر الأوسع نطاقًا «ستاندرد آند بورز» ليكون في طريقه لتحقيق مستوى قياسي للجلسة الثالثة.

وتلقت «وول ستريت» الدعم من تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 102 ألف وظيفة بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

بينما ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري خلال مايو، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات. واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.681.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ حوالي 17 ساعة

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يختار الشناوي أفضل حارس لدور المجموعات

منذ يوم

4 لاعبين من منتخب مصر فى التشكيل المثالى لدور مجموعات أمم إفريقيا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

لحظة إعدام سميحة عبدالحميد صاحبة فكرة تقطيع الزوج ووضعه في أكياس.. صور نادرة

شيري عادل تنعى عزت أبو عوف

مصطفى الفقي: جهود الرئيس السيسي تزيد من أهمية مصر دوليًا (فيديو)

تدريبات تكتيكية للمنتخب الوطني استعدادا لجنوب إفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

بيرو تهزم تشيلى وتلتقى البرازيل بنهائى كوبا أمريكا

الفجيرة يضم الظاهرى ويجدد عقد خاطر

العمرى: النصر واجه موسما صعبا للغاية

ديوكوفيتش الهادئ يبلغ الدور الثالث فى ويمبلدون للتنس

الرئيس نيوز

السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2019 - 2020»

إقرار قوانين بربط موازنة عشر هيئات للسنة المالية 2019 - 2020

محمد عواد زملكاوي.. وخطوة أخيرة للحسم

بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%

منوعات

مع اشتداد البرد.. نادى ريفر الأرجنتينى يفتح ملعبه للمشردين

تشاينا إيسترن توفر تقنية التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة

دراسة: كائنات حية فى أمعائنا قد تحمينا من أمراض القلب

19 يوليو.. افتتاح مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية

كشكول

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صفحتنا ع الفيس بوك