ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب بعملاتهما

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا، أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما لتحقيق مصالحهما بهدف منافسة الولايات المتحدة في شكل أكبر، داعيًا إلى الاحتذاء بهما.



وقال ترامب في تصريحات له «الصين وأوروبا تمارسان لعبة التلاعب بالعملات وتضخان المال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة»، مضيفًا «علينا أن نحتذي بهما أو أن نظل نتفرج كالأغبياء على الدول الأخرى تمارس لعبتها الصغيرة، الأمر الذي تقوم به منذ أعوام عدة».



في الأثناء، قال بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تخوض نزاعًا شرعيًا مع الصين وليس حربًا.



وأضاف في حوار مع شبكة بلومبرج للأنباء أن أمريكا والصين لديهما التزام قوي نحو استئناف المباحثات.



وأشار نافارو إلى أن أمريكا تخوض نزاعات تجارية مع أوروبا أيضًا. وطالب نافارو في الحوار بنك الاحتياط الاتحادي بخفض معدل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.