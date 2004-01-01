زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سيتشوان بجنوب غربى الصين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة قونج بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، عند الساعة 10:17 صباح اليوم الخميس (بتوقيت بكين)، وفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.



وأوضح المركز أنه تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 28.41 درجة شمالا وخط طول 104.74 درجة شرقا.



جدير بالذكر أن سيتشوان هي إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية، عاصمتها شينجدو، ويبلغ عدد سكانها 87،250،000 نسمة حسب إحصاء سنة 2004 وهي ثالث أكبر مقاطعة صينية من حيث عدد السكان وتشكل قومية الهان الغالبية الساحقة من سكانها بحيث تبلغ نسبتهم 95% و5% المتبقية من مختلف القوميات الأخرى.