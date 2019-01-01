الطاقة الأمريكية: واردات النفط ترتفع وصادراته تنخفض الأسبوع الماضى

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن واردات النفط الخام للولايات المتحدة قد ارتفعت بينما انخفضت صادراته خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو المنصرم.



وبلغت واردات النفط 7.6 مليون برميل باليوم الأسبوع الماضي، بزيادة 929 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق، بينما بلغت صادرات الخام نحو 3 ملايين برميل يوميا، منخفضة بنحو 780 ألف برميل باليوم، وفقا لتقرير الإدارة الأسبوعي حول أحوال النفط.



رغم هذا، فخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغت واردات النفط الخام نحو 7.3 مليون برميل باليوم، منخفضة بنحو 13،100 برميل باليوم، بينما بلغت صادراته نحو 3.3 مليون برميل يوميا، بارتفاع نحو 36،600 برميل يوميا على أساس سنوي.



وفي آخر تقرير لها حول توقعات الطاقة على المدى القصير، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزداد بـ1.4 مليون برميل يوميا في هذا العام 2019، وبـ0.9 مليون برميل يوميا في العام المقبل 2020، وسيكون معدل الإنتاج في العام المقبل 13.3 مليون برميل باليوم.