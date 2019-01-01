الرئيس المكسيكى: خطة كبح تدفق المهاجرين "تسير بشكل حسن"

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الخطة القصيرة الأمد للكبح السريع لتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى "تسير بشكل حسن".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي "نحن ننفذ التعهد الذي قطعناه مع حكومة الولايات المتحدة".



لقد تعهدت المكسيك بالعمل على خفض ملموس، خلال 45 يوما، في أعداد مهاجرين ليست لديهم وثائق، يصلون إلى حدود الولايات المتحدة.



وأعرب الرئيس المكسيكي عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، حول عدم تطبيق رسوم انتقامية على واردات من المكسيك بالوقت الحالي، بفضل إجراءات اتخذتها المكسيك.



وفي مايو الماضي، بلغت أعداد المهاجرين المتوجهين للحدود الأمريكية عبر المكسيك، رقما قياسيا خلال 10 سنوات.



وبدءا من 7 يونيو، وبطلب من ترامب، نفذت المكسيك إجراءات سيطرة أشد على حدودها الجنوبية لكبح الزيادة المفاجئة بالقادمين من أمريكا الوسطى العابرين للمكسيك على أمل الوصول للولايات المتحدة.



وأظهر تقرير صدر الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية أن عدد المهاجرين المعتقلين من قبل الولايات المتحدة قد انخفض في يونيو.



وتقود المكسيك خطة متوسطة - طويلة الأمد، لمعالجة الأسباب الدافعة للهجرة الجماعية، ومنها الفقر وجرائم العنف، من خلال دفع الاستثمار في برامج التنمية بالهندوراس وغواتيمالا والسلفادور.