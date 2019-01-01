مقاطعة بشمال غربى الصين تشهد نموًا سريعًا للتجارة مع بلدان الحزام والطرق

ذكرت سلطات الجمارك في مدينة لانتشو حاضرة مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين أن قانسو ما زالت تشهد نموا سريعا في الإيرادات التجارية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق هذا العام.



وارتفعت تجارة قانسو مع دول الحزام والطرق خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، لتشكل أكثر من نصف إجمالي إيرادات التجارة الخارجية في المقاطعة.



وسجلت تجارة قانسو مع منغوليا ودول الآسيان نموا هائلا بزيادة 23.3 في المائة و50.4 في المائة خلال نفس الفترة على التوالى.



يذكر أن صادرات قانسو إلى هذه البلدان تتضمن بشكل رئيسي المنتجات المعدنية والكهروميكانيكية والزراعية وكذلك المنتجات في الصناعات التقليدية كثيفة العمالة.

وتم تحسين البنية التحتية وكفاءة التخليص في مقاطعة قانسو من أجل تعزيز التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة.



وأطلقت المقاطعة خدمات شحن دولية متعددة إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا والآسيان مما سهل التجارة الخارجية للمقاطعة بشكل ملموس.