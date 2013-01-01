صادرات صناعة المحتوى لكوريا الجنوبية ترتفع إلى 8.8 مليار دولار

شهدت صادرات صناعة المحتوى لكوريا الجنوبية زيادة حادة بفضل انتشار موجة الثقافة الكورية "هاليو" في جميع أنحاء العالم.



طبقا لبيانات نشرتها وزارة الثقافة 8.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 46.7% عن العام الذي سبقه. وهذا أعلى بشكل كبير من معدل الزيادة لإجمالي الصادرات الصناعية المحلية(15.8%) في نفس الفترة.



وسجل حجم صادرات صناعة المحتوى 4.9 مليار دولار في عام 2013، و5.2 مليار دولار في عام 2014، و5.6 مليار دولار في عام 2015، و6 مليارات دولار في عام 2016. وبلغ معدل الزيادة السنوي لصادرات صناعة المحتوى 15.7% خلال الفترة من 2013 إلى 2017.



وارتفعت صادرات صناعات الألعاب والنشر والموسيقى بنسب 80.7% و17.9% و15.8% على التوالي، في حين تراجعت صادرات صناعات البث والإعلانات والأفلام بنسب 11.9% و15.1% و7.2% على التوالي.



ومن حيث قيمة الصادرات، تصدرت الألعاب صناعة المحتويات، مسجلة قيمة صادراتها 5.92 مليار دولار.



وبلغت واردات صناعة المحتوى 1.2 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 4.2% عن العام الذي سبقه.



وبالتالي فإن الميزان التجاري لصناعة المحتوى سجل فائضا بقيمة 7.61 مليار دولار.



وارتفعت مبيعات صناعة المحتوى في السوق المحلي في عام 2017 بنسبة 6.7% عن العام الذي سبقه إلى 113.21 تريليون وون.



وزاد عدد العاملين في صناعة المحتوى بنسبة 2.1%(13،300 شخص) إلى 644،847 شخص في عام 2017.



وأظهرت البيانات أن صناعة المحتوى خلقت حوالي 25 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.