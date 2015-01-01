ترامب محذرًا إيران: تهديداتكم سترتد عليكم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، من أن تهديداتها "يمكن أن ترتد عليها" وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتجاوز حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.



وقال ترامب: "أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‭'‬بأي قدر نريده‭'‬ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".



وأضاف: "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!" وكان روحاني قال إن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستويات تريدها فوق الحد الأقصى المنصوص عليهفي الاتفاق النووي، في حين دعا واشنطن للعودة مجددا إلى الاتفاق.



وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تعلن فيها طهران عن إجراء من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الذي يواجه مشكلات منذ انسحب منه ترامب العم الماضي.



ونقلت وكالات الأنباء عن روحاني قوله: "لن يبقى مستوى التخصيب لدينا 3.67 بالمئة. سننحي هذا الالتزام جانباوسننتج بأي قدر نريده وبأي قدر تقتضيه الضرورة وتقتضيه حاجتنا،سنتجاوز في هذا مستوى 3.67".

والتخصيب بنسبة 90 بالمئة ينتج عنه مادة تستخدم في صنع القنابل.



وذكر خبراء أنه لا يوجد استخدام مشروع لدى إيران لليورانيوم المخصب فوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق وقالت كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من الأسلحة بواشنطن "لا يوجد مبرر".



وأضافت أن الخطوة تستهدف زيادة الضغط على القوى الأوروبية والصين وروسيا لتعويض إيران عن تأثير العقوبات التي عاود ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق.



وقالت دافنبورت: "هذه قرارات سياسية لزيادة الضغط. فهي لا تشير إلى أن إيران على وشك إنتاج قنبلة أو سلاح نووي".



وتنفي طهران أي نية لإنتاج أسلحة نووية وقال روحاني أنه يمكن الرجوع عن تحركات الجمهورية الإسلامية.



وأضاف: "يمكن إعادة كل الإجراءات التي نتخذها إلى وضعها السابق في غضون ساعة واحدة، فلماذا تشعرون بالقلق؟".



وبلغ التوتر المستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي عندما أسقطت طهران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، ورد ترامب باتخاذ قرار بشن ضربات جوية تراجع عنه في اللحظة الأخيرة. كما تتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هجمات على عدد من ناقلات النفط في الخليج، وهوما تنفيه طهران.



وقالت إيران يوم الاثنين إنها أنتجت من اليورانيوم المنخفض التخصيب ما يزيد عن الثلاثمئة كيلوجرام التي يسمح بها الاتفاق النووي، وهي خطوة دفعت ترامب إلى تحذيرها من "اللعب بالنار".

