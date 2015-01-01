بيرو تهزم تشيلى وتلتقى البرازيل بنهائى كوبا أمريكا

فجر منتخب بيرو لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل وحرم نظيره التشيلي من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالفوز الكبير 3 صفر عليه (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) في المربع الذهبي للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.



وتأهل المنتخب البيروفي للمباراة النهائية التي يلتقي فيها نظيره البرازيلي يوم الأحد المقبل على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.



وأنهى المنتخب البيروفي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما إديسون فلوريس ويوشيمار يوتون في الدقيقتين 21 و38.



وأضاف النجم المخضرم خوسيه باولو جيريرو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة وبهذا، أطاح منتخب بيرو بنظيره التشيلي الذي توج باللقب القاري في النسختين الماضيتين عامي 2015 و2016.