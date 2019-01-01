34 عاملًا عالقون فى منجم كندى على عمق ألف متر منذ 24 ساعة

أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته، مشيرة إلى أنّهم بأمان وسيتم إخراجهم فور إصلاح المصعد.



وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس: "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان.



وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.



وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".



وأضاف: "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".