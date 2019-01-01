الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

34 عاملًا عالقون فى منجم كندى على عمق ألف متر منذ 24 ساعة

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:03 ص
منجم كندى
منجم كندى
وكالات
طباعة
أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته، مشيرة إلى أنّهم بأمان وسيتم إخراجهم فور إصلاح المصعد.

وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس: "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان.

وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.

وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".

وأضاف: "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 8 ساعات

تشلافيرت يشن هجوما لاذعا على كونميبول بعد خروج الأرجنتين من كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

منذ حوالي 9 ساعات

"كاف" يكشف عن أفضل مدرب في دور مجموعات أمم إفريقيا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

لحظة إعدام سميحة عبدالحميد صاحبة فكرة تقطيع الزوج ووضعه في أكياس.. صور نادرة

شيري عادل تنعى عزت أبو عوف

مصطفى الفقي: جهود الرئيس السيسي تزيد من أهمية مصر دوليًا (فيديو)

تدريبات تكتيكية للمنتخب الوطني استعدادا لجنوب إفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

بيرو تهزم تشيلى وتلتقى البرازيل بنهائى كوبا أمريكا

الفجيرة يضم الظاهرى ويجدد عقد خاطر

العمرى: النصر واجه موسما صعبا للغاية

ديوكوفيتش الهادئ يبلغ الدور الثالث فى ويمبلدون للتنس

الرئيس نيوز

السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2019 - 2020»

إقرار قوانين بربط موازنة عشر هيئات للسنة المالية 2019 - 2020

محمد عواد زملكاوي.. وخطوة أخيرة للحسم

بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%

منوعات

مع اشتداد البرد.. نادى ريفر الأرجنتينى يفتح ملعبه للمشردين

تشاينا إيسترن توفر تقنية التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة

دراسة: كائنات حية فى أمعائنا قد تحمينا من أمراض القلب

19 يوليو.. افتتاح مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية

كشكول

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صفحتنا ع الفيس بوك