لمرضى الصدفية.. عادات يومية تزيد من الالتهابات

مرض الصدفية هو عبارة عن تهيج مزمن يصيب الجلد حيث تتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية، وتراوح أعراضها ما بين البسيطة إلى الشديدة.



ووفقًا لما ذكره موقع « health digest» فهناك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تجعل الصدفية أسوأ.



«الإجهاد»

الإجهاد هو بالتأكيد أحد أكثر أسباب اشتعال الصدفية المعروفة، حيث يمكن أن تتسبب في زيادة حدة التوتر لديك.



وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن التوتر والتعرض الشديد للضغط يتسبب في سوء الحالة المرضية لمرض الصدفية.



«تدخين السجائر»

يمكن أن تتسبب آلاف السموم الموجودة في دخان السجائر في حدوث التهاب – الصدفية، فضلًا عن المشاكل الخاصة بالقلب والرئة.



«تناول الوجبات السريعة»

الوجبات السريعة لذيذة ويمكن الوصول إليها بسهولة، لكن يمكن أن تزيد من سوء حالة مريض الصدفية، بسبب الدهون التي تتكون منها.



«منتجات التجميل»

تحتوي منتجات التجميل على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تتسبب بالتأكيد في زيادة السوء لمرضي الصدفية، حيث أنها تساعد في تهيج الجلد.