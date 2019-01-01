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عالم

كوريا الجنوبية تندد بقرار اليابان تقييد صادراتها من المواد التكنولوجية

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:59 ص
هونج نام-كي
هونج نام-كي
وكالات
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ندد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية هونج نام-كي اليوم الخميس بقرار اليابان تقييد صادراتها من المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية، واصفا إياه بأنه تدبير انتقامي.

وأكد أن بلاده ستتخذ بدون شك تدابير مضادة إذا لم تلغ اليابان هذا القرار.

وقال هونج أثناء مشاركته في برنامج إذاعي اليوم إن اليابان ذكرت أن هذه القيود جاءت بسبب فقدان الثقة، ولكنه ذكر بأنه يعتقد أنه من الواضح أنها تعد تدابير انتقامية اقتصادية ضد قرار المحكمة الكورية الجنوبية بتعويض ضحايا العمل القسري إبان الحرب العالمية الثانية.

وتبدأ اليابان اليوم في فرض القيود على تصدير المواد التكنولوجيا المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات لكوريا الجنوبية.

يذكر أن أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات تعد ضمن المنتجات المصدرة الرئيسية لكوريا الجنوبية.

ويبدو أن اليابان تنظر في إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تشمل الكيانات لتقديم امتياز خاص في التجارة.

وذكر هونج أن اليابان يجب أن تلغي التدابير الانتقامية إذ أنها تنتهك القانون الدولي، مضيفا أنه يتوقع أن تضر التدابير الانتقامية باليابان فضلا عن الاقتصاد الكوري الجنوبي في حال دخول ها في حيز التنفيذ.

وأكد أن بلاده ستضع التدابير المضادة مثل رفع دعوى ضد اليابان لدى المنظمة التجارية العالمية، ما لم تلغ اليابان القيود.

وأضاف أن صدور نتيجة الدعوى لدى المنظمة التجارية العالمية قد يستغرق فترة طويلة، ولذا فإن الدعوى لا تعتبر وسيلة وحيدة، قائلا إن بلاده ستتخذ تدابير صارمة تحت القانونين الدولي والمحلي.
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