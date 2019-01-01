19 يوليو.. افتتاح مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية

تقام الدورة الـ 22 لمهرجان الطين في بوريونج في الفترة من 19 إلى 28 يوليو في مصيف دايتشون في مدينة بوريونج في مقاطعة تشونج تشيونج الجنوبية.



وخلال المهرجان، سيتم توفير حوالي 60 برنامج تجربة مثل حوض الطين الضخم ومزلجة الطين والتدليك الذاتي بالطين.



وفي يومي 25 و26، ستجرى برامج التجربة مثل مزلجة الطين من الساعة 1:30 إلى الساعة 9:00 بعد الظهر.



وباستثناء الفترة المذكورة، ستجري البرامج مرتين يوميا(من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 12:30 بعد الظهر، ومن 1:30 إلى 6:30 بعد الظهر).



وسوف يمكن للزوار بغض النظر عن العمر الاستمتاع بالموسيقى والرقص والألعاب المائية خلال برنامج "مشهد الغوغاء الطيني"(mud mob-scene).



وسيتم تخصيص منطقة للأطعمة العالمية تتوفر فيها الخيارات الغذائية المتنوعة للزوار والأجانب.



وفي حفل افتتاح المهرجان المقرر إجراؤه في الساعة الثامنة مساء يوم 20 يوليو، سيشارك فيه بالأداء كل من المغنية إن سون-إي وفرقة "هيونج-دون وداي-جون" والمغنية جي وون-إي والمغنية تشي تاه.



وفي الساعة الثامنة مساء يوم 21 يوليو، ستجري مسابقة الأغاني. وفي الفترة من 22 إلى 25 يوليو، سيجري برنامج "مشهد الغوغاء الطيني".



وفي يوم 27 يوليو، سيقام حفل موسيقي بمشاركة نجوم "كي-بوب"(الأغاني الكورية).



وفي حفل اختتام المهرجان في يوم 28 يوليو، سيقدم كل من المغنية جونغ مي-إيه وفرقة "والواري" وفرقة "نوراجو" عروضا.



وقال عمدة بوريونج، كيم دونج-إيل، إن مهرجان هذا العام سيتيح فرصة سانحة لتعريف العالم بمدينة بوريونغ كوجهة سياحية تمثل كوريا الجنوبية.



وأضاف أنه سيبذل قصارى الجهد لكي يصبح مهرجان الطين في بوريونج مهرجانا عالميا يقود الثقافة السياحية الكورية.