الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

منوعات

19 يوليو.. افتتاح مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية

الخميس 04/يوليه/2019 - 04:56 ص
مهرجان الطين فى
مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
تقام الدورة الـ 22 لمهرجان الطين في بوريونج في الفترة من 19 إلى 28 يوليو في مصيف دايتشون في مدينة بوريونج في مقاطعة تشونج تشيونج الجنوبية.

وخلال المهرجان، سيتم توفير حوالي 60 برنامج تجربة مثل حوض الطين الضخم ومزلجة الطين والتدليك الذاتي بالطين.

وفي يومي 25 و26، ستجرى برامج التجربة مثل مزلجة الطين من الساعة 1:30 إلى الساعة 9:00 بعد الظهر.

وباستثناء الفترة المذكورة، ستجري البرامج مرتين يوميا(من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 12:30 بعد الظهر، ومن 1:30 إلى 6:30 بعد الظهر).

وسوف يمكن للزوار بغض النظر عن العمر الاستمتاع بالموسيقى والرقص والألعاب المائية خلال برنامج "مشهد الغوغاء الطيني"(mud mob-scene).

وسيتم تخصيص منطقة للأطعمة العالمية تتوفر فيها الخيارات الغذائية المتنوعة للزوار والأجانب.

وفي حفل افتتاح المهرجان المقرر إجراؤه في الساعة الثامنة مساء يوم 20 يوليو، سيشارك فيه بالأداء كل من المغنية إن سون-إي وفرقة "هيونج-دون وداي-جون" والمغنية جي وون-إي والمغنية تشي تاه.

وفي الساعة الثامنة مساء يوم 21 يوليو، ستجري مسابقة الأغاني. وفي الفترة من 22 إلى 25 يوليو، سيجري برنامج "مشهد الغوغاء الطيني".

وفي يوم 27 يوليو، سيقام حفل موسيقي بمشاركة نجوم "كي-بوب"(الأغاني الكورية).

وفي حفل اختتام المهرجان في يوم 28 يوليو، سيقدم كل من المغنية جونغ مي-إيه وفرقة "والواري" وفرقة "نوراجو" عروضا.

وقال عمدة بوريونج، كيم دونج-إيل، إن مهرجان هذا العام سيتيح فرصة سانحة لتعريف العالم بمدينة بوريونغ كوجهة سياحية تمثل كوريا الجنوبية.

وأضاف أنه سيبذل قصارى الجهد لكي يصبح مهرجان الطين في بوريونج مهرجانا عالميا يقود الثقافة السياحية الكورية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بهتافات "مو صلاح".. المصريون يستقبلون راموس في الغردقة

منذ حوالي 8 ساعات

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

منذ حوالي 9 ساعات

"كاف" يكشف عن أفضل مدرب في دور مجموعات أمم إفريقيا

منذ يوم

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

لحظة إعدام سميحة عبدالحميد صاحبة فكرة تقطيع الزوج ووضعه في أكياس.. صور نادرة

شيري عادل تنعى عزت أبو عوف

مصطفى الفقي: جهود الرئيس السيسي تزيد من أهمية مصر دوليًا (فيديو)

تدريبات تكتيكية للمنتخب الوطني استعدادا لجنوب إفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

بيرو تهزم تشيلى وتلتقى البرازيل بنهائى كوبا أمريكا

الفجيرة يضم الظاهرى ويجدد عقد خاطر

العمرى: النصر واجه موسما صعبا للغاية

ديوكوفيتش الهادئ يبلغ الدور الثالث فى ويمبلدون للتنس

الرئيس نيوز

السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2019 - 2020»

إقرار قوانين بربط موازنة عشر هيئات للسنة المالية 2019 - 2020

محمد عواد زملكاوي.. وخطوة أخيرة للحسم

بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%

منوعات

مع اشتداد البرد.. نادى ريفر الأرجنتينى يفتح ملعبه للمشردين

تشاينا إيسترن توفر تقنية التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة

دراسة: كائنات حية فى أمعائنا قد تحمينا من أمراض القلب

19 يوليو.. افتتاح مهرجان الطين فى كوريا الجنوبية

كشكول

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صفحتنا ع الفيس بوك