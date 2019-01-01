دراسة: تناول "الخيار" يخلصك من التوتر

يحظى "الخيار" بمكانة عالية بين الخضراوات نظرًا لفوائده العديدة، كالمساعدة فى إنقاص الوزن، أو الحصول على بشرة نضرة.



ولكن هناك الكثير من المعلومات التى لا تعرفها عن "الخيار"، وفقًا لما أوضحه أطباء موقع "healthdigezt" الطبى.



وأكد خبراء التغذية أن الخيار يحمل الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها يوميا من أجل الحصول على جسم سليم، وتشمل فيتامين C، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور والزنك.



وأشار الخبراء، إلى أن الخيار، يساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن، الأمر الذى يجعله موصفًا فى الكثير من الحميات الغذائية، كما أنه يساعد في زيادة الإحساس بالشبع.



ومن الأمور المبهمة لدى الكثيرين، هو إمكانية الخيار فى القضاء على رائحة الفم الكريهة، من خلال وضع شريحة على اللسان لمدة نصف دقيقة، فهذا يسمح للمحتوى المضاد للأكسدة في الخيار بتحييد تلك البكتيريا المسببة للرائحة والقضاء عليها.



كما يساعد عصير الخيار على وجهك باستخدام كرة قطن على تحسين ظهور علامات تقدم السن مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الكبدية، حيث يحتوي على فيتامين C، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على جعل بشرتك تبدو شابة وصحية.



وأضاف الخبراء، أن الخيار يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر عن طريق ملء الهواء برائحة الخيار، حيث يتم وضع قدرًا من الماء المغلي في الغرفة.