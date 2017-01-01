كرواتيا بصدد التعامل باليورو

حصل وزير المالية الكرواتي زدرافكو ماريتش ومحافظ البنك الوطني الكرواتي برويس فوجيتش على إذن بإرسال خطاب نوايا إلى البنك المركزي الأوروبي بشأن انضمام كرواتيا إلى آلية سعر الصرف الأوروبية خلال جلسة المجلس الوطني لاستحداث التعامل باليورو.



وقال الوزير ماريتش عقب جلسة المجلس الوطني إن الحكومة الكرواتية ستؤكد في اجتماعها، الخميس قرار المجلس الوطني لاستحداث التعامل باليورو.



وسيتم إرسال خطاب نوايا بحلول نهاية هذا الأسبوع، ويقول ماريتش إن الخطاب سيشير إلى نية الانضمام إلى آلية سعر الصرف، بالإضافة إلى خطة التزام الحكومة بالإصلاحات على مدار الـ12 شهرا القادمة.



وذكر ماريتش أن هناك 19 إجراء من ستة مجالات مختلفة بدءا من تعزيز عمل المكتب المركزي للإحصاء، ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين مناخ الأعمال التجارية، وتحسين أحوال الأعمال التجاري وصولا إلى إصلاح ممتلكات الدولة.



وأعرب الوزير عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي سيتم تنفيذها بحلول عام 2020 عن نتائج، إذ يعد ذلك أيضا شرطا مسبقا لاستحداث التعامل باليورو.



وقال ماريتش إن "آلية سعر الصرف الأوروبية تعد خطوة نحو استحداث التعامل باليورو، وستظل كرواتيا في آلية التبادل هذه لمدة عامين تقريبا".



خلال تلك الفترة، سيتم اختبار مدى الوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت، وهو التزام ضروري للانضمام إلى اليورو.



وإن القرار بشأن انضمام كرواتيا لآلية سعر الصرف الأوروبية سيتم البت فيه من قبل البنك المركزي الأوروبي وأعضاء منطقة اليورو.



جدير بالذكر أنه في مايو 2018، بدأت كرواتيا عملية الانضمام إلى منطقة اليورو، التي أدرجت في الاستراتيجية الخاصة باستحداث التعامل باليورو كعملة رسمية.