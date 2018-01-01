توسع قوى لسوق التأجير المباشر للعقارات فى الصين

سجلت الصين نموا قويا في قطاع تأجير العقارات من المالك بشكل مباشر، حيث ارتفعت معاملات السوق بقيمة 37.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2018، حسبما أظهرت بيانات مركز المعلومات الوطني.



وقال تقرير المركز إن رقم الأعمال المجمع لسوق التأجير المباشر للعقارات المحلي استقر عند 16.5 مليار يوان (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي) مع التوسع السريع في مدن الدرجة الثانية والثالثة.



كجزء من الاقتصاد التشاركي، لم يلبي التأجير المباشر للعقارات حاجة السكن المتنوعة للناس وحسب، بل أعطى زخما جديدا لتحويل وتطوير صناعة السكن التقليدية، حسبما ذكر شيوي تشانغ مينغ، نائب رئيس مركز المعلومات الوطني.



وقدمت منصات تأجير العقارات الكبرى اجمالي 3.5 مليون منزل في عام 2018، بزيادة 16.7 في المئة على اساس سنوي. واستفاد ما يزيد على 79 مليون مستخدم بمثل هذه الخدمات.



وتوقع التقرير أن يواصل سوق التأجير المباشر للعقارات نموا بسرعة 50 في المئة على مدار الثلاث سنوات القادمة نظرا لتوسع الطلب والاستهلاك الصيني باطراد على الخدمات المتوسطة والراقية.