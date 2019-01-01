بالصور.. مظاهرات عنيفة فى أنحاء إسرائيل احتجاجًا على مقتل إثيوبى

اصطدم محتجون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء عدة من إسرائيل في أعقاب تشييع جثمان شاب إثيوبي قُتل على يد شرطي خارج الخدمة.



وخرج الآلاف من المتظاهرين في عدد من المدن الإسرائيلية إلى الشوارع، ونظم بعضهم اعتصامات وأغلقوا الشوارع وأحرقوا الإطارات.



وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن 111 شرطيا أصيبوا بجراح أثناء تفريق المتظاهرين علاوة على إلقاء القبض على 136 شخصا.



واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المجتمع الإثيوبي في إسرائيل يواجه "مشكلات"، لكنه ناشد المحتجين التوقف عن إغلاق الطرق.



ونُقل عشرات الآلاف من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، لكنهم واجهوا ما يصفونه "بتمييز ممنهج"، وعنصرية، فضلا عن الافتقار إلى التعاطف معهم في ما يواجهونه من صعوبات الحياة.



وأثار مقتل سولومون تيكا، 18 سنة، غضبا بين اليهود من أصول إثيوبية وسط اتهامات من أحد أفراد أسرة الشاب لشرطي خارج الخدمة بقتله.



وأشار بيان للشرطة إلى أن الشرطي يقول إنه كان يحاول التدخل في شجار نشب بين مجموعتين من الشباب. وبعد أن عرف نفسه، بدأ الشباب في قذفه بالحجارة، مما دفعه إلى إطلاق النار في اتجاههم، بعد "أن شعر أن حياته باتت مُهددة"، بحسب البيان.



لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن شهود عيان للحادث قولهم إن الشرطي لم يتعرض لأي هجوم.



ويخضع الشرطي المذكور للإقامة الجبرية في منزله بعد أن استجوبه المحققون بشأن القضية.



وتجمع المتظاهرون في تقاطعات الطرق في مدن حيفا، وتل أبيب، والقدس.



وقال أحد المحتجين: "سوف نفعل كل ما يمكننا القيام به من أجل ضمان توقف الشرطة عن قتل الناس بسبب لون بشرتهم".



وأضاف: "لا ندري ما إذا كان ذلك سوف يتكرر ثانية أم لا، لكننا نحتاج إلى إجراءات ثقة تتمثل في أن تعطينا الدولة أو الشرطة ضمانات بأن لا يحدث ذلك ثانية".



وقالت شرطة الاحتلال في إسرائيل إن الضباط التزموا في البداية بضبط النفس وسمحوا للمتظاهرين بتعطيل الطرق، لكنهم بدأوا في التدخل بمجرد إلقاء المحتجين زجاجات حارقة، وإشعال الإطارات القديمة، وإتلاف الممتلكات.



وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.



وقالت خدمات الإسعاف والطوارئ إن 50 شخصا على الأقل تلقوا العلاج، بينهم متظاهرون ورجال شرطة وبعض المارة.



ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى وقف العنف وفتح تحقيق في وفاة تيكا، قائلا: "مسؤوليتنا هي أن نمنع الموت التالي، الامتهان التالي، ونحن ملتزمون بذلك".