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عالم

واشنطن: نقف بحزم مع الرياض ضد تهديد الحوثى

الخميس 04/يوليه/2019 - 05:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيا الحوثي باستخدام أسلحة وتكنولوجيا إيرانية لتنفيذ الهجمات بعد استهدافها مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس في تصريحات له: «تدين الولايات المتحدة بشدة، الهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية».

وأضاف خلال حديثه: «إننا نقف بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين، الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات».

وأسفر هجوم بطائرة مسيرة نفذه الحوثيون على مطار أبها السعودي، عن إصابة ما لا يقل عن تسعة مدنيين، وفق ما أعلن التحالف العسكري في اليمنو من جانبهم أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي أنّهم نفذوا بواسطة "سلاح الجو المسير عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".
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