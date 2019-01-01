"عباس" يتهم "كوشنر" بالكذب ويؤكد: لن نقبل بوساطة أمريكية منفردة

صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة، وذلك ردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقال عباس خلال لقائه ممثلي الصحافة العربية والمحلية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إنه ومنذ أسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.



وأردف عباس قائلا: "أقولها للتاريخ.. حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك".



وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن "تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل".



وبين خلال تصريحاته أن "ورشه كوشنر" في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، و"كان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر".



وردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها، صرح عباس قائلا: "ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله... إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعا"، مشددا على أنه لن يقبل بسلطة بدون سلطة.



وصرح كوشنر في وقت سابق من اليوم بأن ترامب "معجب جدا" بعباس، ويسعى إلى إشراكه في خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت المناسب، مضيفا: "أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية".



وأكد أن "صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضا، مشددا على أنه لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الذي طرحه الأمريكان.



وتابع: "قلنا لا لصفقة القرن ولن نقبل بها وقلنا ذلك بكل وضوح وصراحة، ولا الذي سيأتي بعدها"، متسائلا: "ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها ونناقشها؟".



وصرح الرئيس الفلسطيني قائلا: "لا نريد أبدا أن نخرج عن الشرعية الدولية، ولا يمكن أن نطالب بشيء أكثر من هذا"، مؤكدا أن القرارات المزاجية والفردية وأحادية الطرف لا تنطبق على الفلسطينيين ولا يمكن أن يقبلوا بها.



وأردف بالقول: "إذا كانوا يريدون فرض الأمر الواقع بالقوة، فنحن لدينا قوة الحق وهي التي دائما نتمسك بها ونطالب بها، فنحن نقبض على حقنا كما يقبض الإنسان على الجمر".