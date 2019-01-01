الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"عباس" يتهم "كوشنر" بالكذب ويؤكد: لن نقبل بوساطة أمريكية منفردة

الخميس 04/يوليه/2019 - 07:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة، وذلك ردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال عباس خلال لقائه ممثلي الصحافة العربية والمحلية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إنه ومنذ أسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.

وأردف عباس قائلا: "أقولها للتاريخ.. حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن "تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل".

وبين خلال تصريحاته أن "ورشه كوشنر" في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، و"كان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر".

وردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها، صرح عباس قائلا: "ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله... إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعا"، مشددا على أنه لن يقبل بسلطة بدون سلطة.

وصرح كوشنر في وقت سابق من اليوم بأن ترامب "معجب جدا" بعباس، ويسعى إلى إشراكه في خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت المناسب، مضيفا: "أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية".

وأكد أن "صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضا، مشددا على أنه لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الذي طرحه الأمريكان.

وتابع: "قلنا لا لصفقة القرن ولن نقبل بها وقلنا ذلك بكل وضوح وصراحة، ولا الذي سيأتي بعدها"، متسائلا: "ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها ونناقشها؟".

وصرح الرئيس الفلسطيني قائلا: "لا نريد أبدا أن نخرج عن الشرعية الدولية، ولا يمكن أن نطالب بشيء أكثر من هذا"، مؤكدا أن القرارات المزاجية والفردية وأحادية الطرف لا تنطبق على الفلسطينيين ولا يمكن أن يقبلوا بها.

وأردف بالقول: "إذا كانوا يريدون فرض الأمر الواقع بالقوة، فنحن لدينا قوة الحق وهي التي دائما نتمسك بها ونطالب بها، فنحن نقبض على حقنا كما يقبض الإنسان على الجمر".
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 4 يوليو 2019

منذ حوالي 19 ساعة

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي يدمر غرفة الطائرات المسيّرة التي تديرها تركيا

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

ستوديو

لحظة إعدام سميحة عبدالحميد صاحبة فكرة تقطيع الزوج ووضعه في أكياس.. صور نادرة

شيري عادل تنعى عزت أبو عوف

مصطفى الفقي: جهود الرئيس السيسي تزيد من أهمية مصر دوليًا (فيديو)

تدريبات تكتيكية للمنتخب الوطني استعدادا لجنوب إفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

الإصابة تبعد البرازيلى "ويليان" عن نهائى كوبا أمريكا

لاعبة أمريكية تكشف سبب احتفالها المثير للجدل أمام إنجلترا

وسط أنباء العودة.. نيمار يلتقى ميسى

بيرو تهزم تشيلى وتلتقى البرازيل بنهائى كوبا أمريكا

الرئيس نيوز

السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2019 - 2020»

إقرار قوانين بربط موازنة عشر هيئات للسنة المالية 2019 - 2020

محمد عواد زملكاوي.. وخطوة أخيرة للحسم

بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%

منوعات

تغير جذرى مفاجئ فى القطب الجنوبى يحير العلماء

"طفيلى" يتصدر مبيعات الأفلام الكورية المعروضة فى فيتنام

مع اشتداد البرد.. نادى ريفر الأرجنتينى يفتح ملعبه للمشردين

تشاينا إيسترن توفر تقنية التعرف على ترددات الراديو لتتبع الأمتعة

كشكول

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صفحتنا ع الفيس بوك