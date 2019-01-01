"بوينج" تخصص 100 مليون دولار لأسر ضحايا حادثى "737 ماكس"

أعلنت شركة بوينج، أنها سوف تخصص 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة أسر ومجتمعات هؤلاء الذين تأثروا جراء الحادثين المميتين لطائرتين من صنعها من طراز "ماكس 737" في إندونيسيا وإثيوبيا في أكتوبر ومارس الماضيين على الترتيب.



وقالت "بوينج"، إن هذه الأموال تعد استثمارًا مبدئيًا يُدفع على سنوات متعددة لدعم التعليم ورفع المعاناة ولدفع تكاليف المعيشة لأسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في "الحادثين المروعين" للرحلة رقم 610 لشركة "لايون إير" الإندونيسية، والرحلة رقم 302 لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.



وأكدت شركة بوينج، أنها حثت موظفيها على التبرع لدعم أسر ضحايا الحادثين، وأنها سوف تقوم بالتبرع بنفس مقدار هذه التبرعات بحلول 31 ديسمبر 2019.