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عالم

كوريا الجنوبية تعترف بالفشل الأمنى فى رصد وصول قارب كورى شمالى

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفضت الحكومة بكوريا الجنوبية جميع الشكوك حول حدوث تستر فيما يتصل بوصول قارب كوري شمالي إلى ميناء الساحل الشرقي في الشهر الماضي، على الرغم من اعترافها بوجود "خطأ جسيم" في تأمين الحدود ووجهت اللوم لكبار القادة العسكريين.

تعرضت الحكومة لانتقادات عنيفة بعد الكشف عن فشل الجيش في رصد القارب الخشبي الصغير الذي كان يحمل أربعة كوريين شماليين الذي أبحر على طول الطريق إلى ميناء سامتشوك، على بعد حوالي 130 كم من الحدود البحرية الشرقية، ونبه رجل مدني الشرطة إلى القارب في يوم 15 يونيو.

وزاد من حدة الانتقادات مزاعم بأن الجيش قدم رواية غير صحيحة لما حدث، بما في ذلك إعلانه بأن القارب عثر عليه في "المنطقة المجاورة" للميناء، وليس في الميناء، مما أثار شكوكا واسعة النطاق بأنه حاول التستر على فشل أمن الحدود.

وقال وزير الدفاع جونج كيونج-دو خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق الذي استمر أسابيع في القضية "التحقيق في القضية اكتشف فشلًا في عمليات المراقبة العسكرية وفشلًا في إعلام الجمهور بشكل مناسب بالقضية".

وفقًا للتحقيق الحكومي، غادر القارب الذي يبلغ وزنه 1.8 طن من إقليم هامغيونغ الشمالي في 9 يونيو ونفذ عمليات صيد لمدة يومين. ثم بين 12 يونيو و13 يونيو، كان من المفترض أن القارب عبر خط الحدود الشمالية في البحر الشرقي دون رصد له.

بعد انتقاله جنوبًا خلال اليومين التاليين، قام الطاقم بإيقاف تشغيل المحرك وظل على بعد حوالي 4 كيلومترات من الميناء حتى طلوع الفجر. ثم بدأ القارب يتحرك إلى الشاطئ ورسا في حوالي الساعة 6:20 صباحا.

تم العثور عليه لأول مرة بواسطة مجموعة من المدنيين الكوريين الجنوبيين، الذين أبلغوا الشرطة المحلية بالقارب. حتى أن أحد الكوريين الشماليين الأربعة جاء إلى الشاطئ، وأخبر أحد القرويين الكوريين الجنوبيين أنه جاء من كوريا الشمالية وطلب استعارة هاتف محمول حتى يتمكن من الاتصال بعمته التي لجأت سابقا إلى الجنوب.

وأبحر القارب لمدة 57 ساعة تقريبا عبر المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، ولم يكتشفه الجيش ولا خفر السواحل. وقد أبحر من كان على متنه من الكوريين الشماليين 700 كيلومتر قبل وصولهم إلى الجنوب.

ووجد التحقيق أيضًا أن الجنود المسؤولين عن مراقبة الرادار البحري أساءوا فهم ما التقطه الرادار على أنه "موجة عاكسة".

وأظهرت الدراسة أن وصول القارب الخشبي تم التقاطه بواسطة واحد من 16 جهاز تلفزيون بنظام الدائرة المغلقة حول الميناء، لكن المسؤولين فشلوا في تمييز القارب بأنه قارب كوري شمالي.
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