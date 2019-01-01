الصين تزيد دعم مناطق التجارة الحرة وتعزز التجارة الإلكترونية

تعتزم الصين تكثيف الجهود لدعم مناطق التجارة الحرة التجريبية بغية تعميق الإصلاح والانفتاح وتسهيل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.



اُتخذ هذا القرار في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني والذى ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج.



وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، فإنه لتعزيز الإصلاح والانفتاح والتحول والتحديث الاقتصاديين، ستشجع البلاد مناطق التجارة الحرة التجريبية لتكون رائدة في رفع الأعباء الإدارية وتحسين الخدمات وتعزيز الابتكار.



وفي الوقت نفسه، من المقرر إزاحة الستار عن العديد من الإجراءات لتعجيل عملية تطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تدفع التحديث الصناعي الصيني وتطلق إمكانات السوق، وتدفع قطاع اللوجيستيات وتوفر فرص عمل جديدة، بحسب البيان.



كما من المقرر إضافة مزيد من مناطق التجارة الإلكترونية الشاملة التجريبية العابرة للحدود مع تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بفرض الضرائب على الأعمال التجارية وتعزيز الخدمات.



وبالإضافة إلى ذلك، قرر الاجتماع تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في صناعة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والقضاء على التزوير والانتهاكات.