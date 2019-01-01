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عالم

بوتين: القانون الدولى يعانى الازدراء

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقاومة المتعنتة التي تبديها بعض الدول في قبول عالم متعدد الأقطاب تتسبب في تفاقم مستوى المواجهة العالمية.

وقال بوتين خلال خطابه أمام المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني الذي يقام في العاصمة الروسية موسكو، "إن القانون الدولي يعاني الازدراء، كما أن الاستقرار الإستراتيجي مقوض، وكل ذلك يعرقل التعاون".

وبحسب بيان نصي، قال بوتين إن عالم اليوم يواجه تحديات كبرى وتهديدات حقيقية، والتي تتطلب الاعتراف بها والتعامل معها من جانب المجتمع الدولي بأسره.

وأكد بوتين أن النقاش حول النموذج المحدث من التنمية الدولية يتعين أن يستعيد مفاهيم مثل السيادة وحق الدول في اختيار نهج التنمية الخاص بها.

وأضاف أن من شأن ذلك أن يمكن الدول من إبرام اتفاقيات وتبني قواعد ملزمة تستند على المصالح والمسئوليات وليس إعلانات فحسب.

جدير بالذكر أن قرابة 800 عضو وخبير برلماني من 132 دولة حول العالم يشاركون في أعمال المنتدى.
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