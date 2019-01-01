5 فوائد لتناول الطعام ببطئ.. تعرف عليها

كثيرًا ما نسرع في تناول الطعام؛ نتيجة للجوع الزائد أو تجنب التأخر عن العمل، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث الكثير من المشكلات الصحية لجسمك.



وسلط موقع "healthdigezt" الضوء على الفوائد التي تحدث لجسمك عند تناول الطعام ببطئ، ومنها:



1- "إنقاص الوزن"

أكدت دراسة فرنسية، أن تناول الوجبة من مدة تترواح بين 15 إلى 20 دقيقة يساعد بشكل كبير في تجنب زيادة الوزن.



2- "يعزز الهضم"

من المشاكل التى يسببها تناول الطعام بشكل سريع هو اضطراب الجهاز الهضمي، فتناول الطعام ببطء يساعدك في تحسين أداء الجهاز الهضمي، وتجنب مشكلة عسر الهضم.



3- "تذوق الطعام"

نظرًا لأن الطعام مخصص للاستمتاع به، فمن المستحسن أن تقضي وقتك عند تناول الطعام حتى تتمكن من استطعام الوجبة.



4- "توفير المال"

لا أحد يستطيع أن ينكر أن الطعام لا يأتي بثمن بخس في هذا العصر، فالامتناع عن التسرع عند تناول الطعام يتيح لك فرحة كاملة في كل نكهة تملأ فمك، هذا يساعدك على الشعور بالرضا، وبالتالي يمنعك من طلب وجبة أخرى.



5- "مكافحة الإجهاد "

يساعدك تناول الطعام ببطء على التخلص من التوتر؛ لأنه يتطلب منك التركيز في تناول الطعام، الأمر الذى يساعد في عدم التفكير في الأمور المرهقة لديك.