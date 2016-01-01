ارتفاع سعر الذرة الصفراء اليوم
الخميس 04/يوليه/2019 - 02:02 ص
ارتفع سعر سعر الذرة خلال تعاملات، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس، وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تدخل في عدد من الصناعات.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تدخل في عدد من الصناعات.