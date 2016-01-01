الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

ارتفاع سعر الذرة الصفراء اليوم

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:02 ص
ارتفاع سعر الذرة
ارتفاع سعر الذرة الصفراء اليوم
طباعة
ارتفع سعر سعر الذرة خلال تعاملات، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس، وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.

وتعتبر الذرة من المحاصيل الأكثر استخدامًا خاصة في علف المواشي، بالإضافة إلى أنها تدخل في عدد من الصناعات.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يدمر غرفة الطائرات المسيّرة التي تديرها تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

"اتحاد الدواجن": انخفاض 8 جنيها في سعر كرتونة البيض

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

ستوديو

لحظة إعدام سميحة عبدالحميد صاحبة فكرة تقطيع الزوج ووضعه في أكياس.. صور نادرة

شيري عادل تنعى عزت أبو عوف

مصطفى الفقي: جهود الرئيس السيسي تزيد من أهمية مصر دوليًا (فيديو)

تدريبات تكتيكية للمنتخب الوطني استعدادا لجنوب إفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

ديوكوفيتش الهادئ يبلغ الدور الثالث فى ويمبلدون للتنس

هولندا تلحق بالولايات المتحدة إلى نهائى كأس العالم للسيدات 2019

حارس منتخب المغرب: علينا أن نكون مستعدين أمام بنين

فريق مرسيدس يستهدف تحسين أنظمة التبريد بعد سباق النمسا

الرئيس نيوز

السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2019 - 2020»

إقرار قوانين بربط موازنة عشر هيئات للسنة المالية 2019 - 2020

محمد عواد زملكاوي.. وخطوة أخيرة للحسم

بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%

منوعات

بحث "صينى - بريطانى" يكتشف تكنولوجيا جديدة لفحص مرضى سرطان الثدى

خسر كل شيء بسبب الغيرة.. نهاية إمبراطورية "ملك الدوسا"

بين التقنين والرفض.. جدل الإجهاض يتجدد في المغرب

الصين: مطار بكين الدولي الجديد يستوعب 72 مليون مسافر سنويا

كشكول

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صفحتنا ع الفيس بوك